Société Le lycée Léon de Lépervanche célèbre ses 50 ans cette semaine

En 1971, la cité scolaire du Port, constituée par l’actuel lycée professionnel Lépervanche et le collège Albius, ouvrait ses portes à ses premiers élèves. Depuis, les deux établissements sont devenus des entités distinctes ; ce sont près de 60 000 jeunes Réunionnais qui y ont été formés durant les 50 dernières années ! Par NP - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 07:29

Le lycée Léon-de-Lépervanche, pendant la semaine du 6 au 10 décembre, fêtera donc son demi-siècle au service des élèves et de l’économie réunionnaise. Pas moins de 21 métiers y sont enseignés, à travers 10 bac pros et 12 CAP. Près de 3300 conventions de périodes de formation en milieu professionnel sont signées, chaque année, avec de nombreuses entreprises, partenaires essentielles.

Des métiers du secteur industriel, du secteur maritime, du secteur tertiaire et des services à la personnes , les métiers de la sécurité, sans oublier les métiers d’art avec son CAP bijouterie, sont offerts aux jeunes de toute l’île, sur un immense espace de plus de 11 hectares idéalement situé, entre Océan et un très dense tissu industriel, commercial et médical, précieux pour nos élèves.



Par ailleurs, pour sa seconde jeunesse, le lycée Lépervanche est porteur du futur lycée de la Mer et s’engage dans la navalisation de ses formations industrielles.



Cette semaine de célébration sera rythmée par trois temps forts :



- MATINEE DES ANCIENS : le mardi 7 décembre, les anciens élèves et anciens personnels, qui se sont manifestés via des messages facebook , relayés par la mairie du Port et divers médias, ont reçu une invitation et seront accueillis pour une visite guidée, un spectacle réalisé par les élèves et un cocktail. Nombre d’entre eux se sont prêtés à des interviews « paroles d’anciens », qui seront rassemblées dans un film mémoire. Les invités pourront assister à la plantation de l’arbre du cinquantenaire, un arbre à miel , offert par la Mairie du Port, et qui symboliquement servira de lien nourricier avec les générations futures.



- MATINEE DES ENTREPRISES : Le jeudi 9 décembre, le lycée accueillera les entreprises et les institutions partenaires afin de les remercier pour leur coopération dans la formation et l’insertion professionnelle de ses élèves. Les invités seront accueillis au son des tambours malbars, puis guidés pour une visite des ateliers, durant laquelle les élèves et les professeurs montreront leur savoir-faire ; enfin, ils assisteront à un spectacle réalisé par les élèves et à une démonstration par le champion du monde de boxe thaï, Samuel Andoche, parrain du cinquantenaire. Après un hommage à Léon de Lépervanche, un cocktail, entièrement confectionné par les élèves de la section production et service en restauration, sera servi. L’enfouissement d’une capsule temporelle porteuse des témoignages, des espoirs, des interrogations et des objets symboliques de notre temps, déposés par chaque classe, aura lieu durant la matinée, au pied de l’arbre du cinquantenaire avec pour consigne de n’être ouverte que dans 50 ans...



- MATINEE DES OFFICIELS : Le vendredi 10 décembre, afin de clôturer cette belle semaine de jubilé, le collège Albius et le Lycée Léon-de-Lépervanche recevront au lycée leurs partenaires officiels et autorités de rattachement (Rectorat, Région, Département, Mairie...) autour d’un spectacle commun, fait d’hommages, de théâtre, de chants, de danses , de poésie, témoignages de toute la force, du talent et des espoirs de notre jeunesse. La cérémonie sera ouverte par une marraine et un parrain d’exception, figures d’exemple de persévérance, d’intelligence et de générosité : Ericka Vélio, Saint-Pauloise ingénieure dans l’aérospatial, dont le père est un ancien élève du lycée ; et Samuel Andoche, Portois, Champion de boxe thaï.



Chacune des matinées se déroulera de 9h à 12h15 au Lycée Léon-de-Lépervanche.