Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le lotissement Les Coquillages bientôt réhabilité Le 31 mars dernier, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN accompagné de Virginie SALLÉ, déléguée à la sécurisation des activités nautiques, aux affaires relatives à la mer, à la politique et sociale du Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, de Mireille COIANIZ-MOREL, déléguée aux Finances et au Budget, et d’Irchad OMARJEE, délégué à l’Aménagement, au Développement économique de la Ville, à la gestion économique du territoire communal et aux relations avec les chambres consulaires, a effectué une visite de deux groupes d’habitation à Boucan Canot.

Une visite sur le terrain qui a pour objectif de présenter le projet de réhabilitation des lotissements Coquillages 1 et 2, porté par CDC Habitat en partenariat avec la SIDR.



Ce projet consiste à réhabiliter les 248 logements libres et intermédiaires qui sont en location, ainsi que certains éléments des bâtiments, tels que la toiture et les parties communes. En outre, les réseaux, les voiries et les aires de stationnement seront également réhabilités pour améliorer l’attractivité de la zone, qui est située à proximité de la plage et de nombreux commerces.

Par ailleurs, CDC Habitat souhaite garantir une place de parking pour les résidents tout en maintenant des places pour les commerces, afin de maintenir une forte attractivité de la place des Coquillages. À la suite de cette visite, il a été proposé d’organiser une rencontre entre la Ville et la SIDR pour étudier plusieurs scénarios afin d’optimiser l’organisation de cet espace. La réhabilitation de ces habitations à Boucan Canot est une étape importante pour l’amélioration de l’habitat et de l’urbanisme de la station balnéaire.

Ce projet est une opportunité pour les résidents et les commerçants de bénéficier d’un environnement rénové où il fait bon vivre.





Dans la même rubrique : < > Une collecte de sang à la mairie annexe de Bois-de-Nèfles Nicole DAMBREVILLE à l’école primaire de l’Éperon