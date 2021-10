Culture Le long-métrage "Disco Boy" en tournage dans l'île

Giacomo Abbruzzese commence les prises de vues de son premier long métrage, Disco Boy, ce lundi 13 septembre, jusqu’au 29 octobre. Le tournage se partagera entre l’Île-de-France, la Pologne et l’Île de La Réunion. L’équipe du film arrive le 17 octobre et les producteurs, Pauline Seigland et Lionel Massol, seront présents du 19 au 24 octobre. Par NP - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 06:47





La photographie est d’Hélène Louvart (chef opératrice d’Agnès Varda, de Larry Clark, d’Alice Rohrwacher et de la dernière caméra d’or, Murina). Vitalic compose la musique originale et les scènes de danse sont chorégraphiées par le nigérian Qudus Onikeku. Le film est produit par Lionel Massol et Pauline Seigland pour Films Grand Huit, en coproduction avec Division, Dugong Films en Italie, Donten & Lacroix, en Pologne et Panache Productions en Belgique.



D’un budget de 3,5 M€, Disco Boy a convaincu Eurimages, le CNC (Avance sur recettes, CVS, mini-traité franco-italien), Canal +, Ciné+, les Régions Île-de-France et Réunion, les SOFICA Cinémage, Cine Axe, Arte Cofinova, le Breizh Film Fund, le MIBAC, le Fonds Wallonie Bruxelles, Movie Tax Invest, le Polish Film Institute et la Région Podkarpackie. KMBO sortira le film en France.



Charades assurera les ventes internationales.

Né dans les Pouilles, Giacomo Abbruzzese a d'abord été directeur artistique de la TV publique palestinienne AQTV puis photographe, avant de passer son diplôme au Fresnoy et d'obtenir la mention spéciale du jury en 2011. Ses films courts de fiction et longs documentaires ont été primés dans de nombreux festivals internationaux (Torino, Winterthur, Indielisboa,Tampere...). Son court métrage Stella Marris a notamment été sélectionné aux César 2015 et a gagné le prix Canal+ à Cinémed. Les Cahiers du cinéma écrit de son cinéma : Avant d'être militant, le cinéma de Giacomo Abbruzzese est d'abord vif et inspiré. Artiste en résidence à la Cité Internationale des Arts, au Festival de Clermont-Ferrand et à la Cinéfondation du festival de Cannes, Giacomo poursuit son travail de réalisateur entre la France et l'Italie et s'apprête à tourner son premier long métrage, Disco Boy. Disco Boy réunit un casting international et éclectique composé notamment de l'acteur et chorégraphe allemand Franz Rogowski, du sénégalais Morr N'Diaye (pour la première fois à l'écran), de l'artiste et influenceuse ivoirienne Laetitia Ky, de l'acteur italien Matteo Olivetti ou encore du comédien polonais Robert Wieckiewcz.