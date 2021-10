Courrier des lecteurs Le long chemin pour la santé des étudiant.es

(PS : cf coupure presse en annexe – Intervention de Salim NANA-IBRAHIM alors porte-parole étudiant, le 29 juin 2002) Marie, 18 ans, est inscrite pour la première fois au Campus du Moufia. Elle ne se doutait pas qu’une rentrée universitaire puisse être aussi difficile… et pas seulement à cause des études qui exigent beaucoup plus de temps et de travail.L’inscription, l’accès à la bourse, le logement étudiant n’ont pas été ses seules difficultés. Marie fait partie de ces étudiant.es qui ont dû se battre pour que le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé puisse de nouveau proposer les consultations d’un médecin.Cette situation à la limite de l'absurde est incroyable : c’est comme demander d'avoir un cuisinier pour le Restaurant Universitaire !Elle met surtout en lumière le peu de considération encore des décideurs, des éléments moins visibles de la vie de Marie et des étudiant.es en général.L’histoire continue pour l’instant de se répéter de manière caricaturale : il y a 20 ans déjà, il aura fallu la mobilisation dans la presse des associations étudiantes pour l’obtention d’un service de santé convenable à Saint-Denis et au Tampon.La santé physique et morale constitue pourtant un enjeu social primordial avec la démocratisation des études supérieures. La crise sanitaire toujours d’actualité et ses effets de confinements successifs et d’incertitudes ont pourtant impacté grandement la santé des jeunes.Un médecin devrait finalement assurer des consultations dès ce lundi 4 octobre. Toutefois, son absence jusqu’à là, interpelle : Qu’en est-il de la politique générale de santé à l’université ? Quelle est la logique d’accès aux soins sur les différents campus ? Quelle est la prise en compte de la situation sociale dans la démarche de prévention ?Agissons pour donner les meilleures conditions de vie et d’études à nos jeunes, car aujourd’hui ce n’est pas encore le cas !(PS : cf coupure presse en annexe – Intervention de Salim NANA-IBRAHIM alors porte-parole étudiant, le 29 juin 2002)