A la Une . Le logo de la Région Réunion utilisé par un magasin d'équipements de randonnée en Asie

Un vendeur inscrit sur une plateforme d'e-commerce dans toute l'Asie du Sud-Est s'est approprié le logo de la Région Réunion. Le soleil, la montagne et le bleu présents sur l'image semblait coller parfaitement aux Great Outdoor Gear Store qui vend notamment des accessoires de randonnée. Par La rédaction - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 15:37

Le Great Outdoor Gear Store vend des bâtons de marche, des sac-à-dos de randonnée sur la plateforme Shopee, site d'e-commerce lancé en Asie du Sud-Est. Les marchés ciblés sont Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, Taïwan, le Vietnam et les Philippines mais aussi depuis peu l'Europe et l'Amérique latine.



Le Great Outdoor Gear Store est l'une des enseignes présentes. Le problème ? Le magasin en ligne s'est approprié le logo de la Région Réunion :







Une découverte qui a beaucoup fait rire les internautes du groupe Neurchi de memes 974