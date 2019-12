<<< RETOUR Département de La Réunion

Le livre blanc de l’Union Francophone remis au Conseil départemental de La Réunion





Au cours de cette rencontre, le livre blanc, rédigé à l’issue des Rencontres de l’océan Indien qui se sont déroulées mi-septembre à La Réunion, a été remis par le Président de l’Union Francophone au Vice-président du Département.

Ce document formule des propositions concrètes visant à renforcer l’industrie de la communication dans l’océan Indien et à favoriser les conditions d’une nouvelle croissance économique dans la région.



Le Vice-président du Département s’est réjoui de cette remise « C’est une grande page de l’histoire qu’écrit La Réunion du 3ème millénaire en étant la base arrière reconnue de la francophonie tant sur la partie France-La Réunion, terre de la langue de Molière, que France – terre réunionnaise avec sa langue créole ».



Des pistes partenariales de coopération sont ainsi proposées : la création d’une alliance des médias en ligne pour l’océan Indien,

la mise en place d’une pige numérique pour les médias et pour une meilleure identification des parts de marché, des volumes d’espaces investis…,

la création d’un plan d’urgence pour la presse écrite à La Réunion,

le soutien aux productions locales et durables,

le renforcement de la notion d’appartenance des marques et des entreprises à leur territoire,

la sensibilisation des élus et des pouvoirs publics à ces thématiques de marque afin de les diffuser avec une ambition de rayonnement et de croissance économique.

