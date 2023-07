Communiqué Le littoral saint-louisien largué par la CIVIS, ses habitants méritent mieux !

Par NP - Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 à 16:58





Mais les études sur le réchauffement climatique et sur la hausse du niveau des mers ne datent pas d’aujourd'hui.



Les autorités compétentes n’ont-elles rien anticipé en terme d’aménagement et de budget ?



Le littoral de Saint-Louis et ses habitants ne méritent-ils pas des investissements nécessaires pour sa protection et son développement, sachant que ce site a une valeur patrimoniale, historique et écologique remarquable?



Aujourd'hui ne doit-on pas protéger les littoraux réunionnais à cause des risques de submersion?



Ne faudrait-il pas s’adapter à ces changements ?



De son côté la première magistrate de Saint-Louis se satisfait des investissements (1,2 millions d'euros de travaux de protection) de la CIVIS mais dans l’immédiat avec la houle australe déjà bien présente les habitants n’ont comme seule solution l’évacuation et l’hébergement d’urgence. Rien n‘est envisagé pour une protection durable. Sauf dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre (RHI), les habitants pourront être relogés ailleurs.



Toutes les personnes concernées seront-elles éligibles au relogement ?



Combien de riverains ne voudront pas quitter leur quartier charmant pour une barre d’immeuble en banlieue saint-louisienne?



Les propriétaires titulaires d’un permis de construire abandonneront-ils leurs biens aussi facilement ?



Dans cette affaire, les Saint-Louisiens sont abandonnés et se retrouvent devant le fait accompli car les autorités compétentes ont choisi l’inaction.



Mesdames et Messieurs les décideurs, il ne vous ait pas demandé de construire "une forteresse po kal la mer ou des projets fantaisistes", mais simplement de trouver des solutions techniques pour protéger le littoral saint-louisien et ses habitants.



Pa kapab lé mor san ésséyé. Vincent Defaud, porte-parole départemental et référent Ouest de Génération Écologie La Réunion

