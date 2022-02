A la Une . Le littoral de Ste-Marie souillé de déchets : 38 pneus et 41 sacs de bouteilles en plastique ramassés par des bénévoles

Six bénévoles ont ramassé 800 kilos de déchets ce mercredi au niveau du front de mer de Sainte-Marie, jonché de détritus après le passage de Batsirai. "La majorité des déchets sont partis dans l'océan", se désole l'association Project Rescue Ocean Réunion. Par N.P - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 10:33

Le chemin reste long avant que les makotes parviennent à une prise de conscience.... Ce mercredi matin, sur une initiative des bénévoles de l'association Project Rescue Ocean Réunion , 800 kg de déchets provenant en grande partie de la ravine ont été ramassés sur le littoral de Sainte-Marie.





Le bilan est une nouvelle fois édifiant : 38 pneus et 41 sacs remplis de bouteilles en plastique. Dimanche dernier, "Avec le cyclone, une partie des déchets sont restés sur le front de mer, mais la majorité a été emportée dans l’océan", se désole l'association, qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme : "Il faut prendre conscience de l’impact sur la biodiversité marine, du danger du plastique ingéré par les animaux marins".Le bilan est une nouvelle fois édifiant : 38 pneus et 41 sacs remplis de bouteilles en plastique. Dimanche dernier, 2,4 tonnes étaient ramassées à l'embouchure de la ravine du Butor à l'initiative de l'association Prop Réunion.







