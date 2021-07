A la Une . Le lieutenant-colonel Romain Gaston est le nouveau commandant du DA 181

La cérémonie de passation de commandement du Détachement air 181 (DA181) "Lieutenant Roland Garros" s'est tenue ce lundi en présence de l’ensemble du personnel du DA 181 et des autorités civiles et militaires. Le lieutenant-colonel Romain Gaston est le nouveau commandant du DA 181. Il succède au lieutenant-colonel Rivas. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 12 Juillet 2021 à 18:01

Lors de cette cérémonie présidée par le Général de brigade Yves Métayer, commandant supérieur des Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien, le lieutenant-Colonel Romain Gaston s'est vu remettre le commandement du DA181, succédant ainsi au lieutenant-colonel Sébastien Rivas.



Pilote de transport, le lieutenant-colonel Romain Gaston totalise plus de 4900 heures de vol et 133 missions de guerre. Il rejoint le DA181 après une affectation au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l’aéronautique d’Etat de Villacoublay, où il exerçait les fonctions d’enquêteur de sécurité.









Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur