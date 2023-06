Communiqué Le lieutenant Laurent Rivière est le nouveau chef de centre d’incendie et de secours de l’Entre-Deux

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) annonce, dans le cadre de sa politique de renouvellement de l’encadrement du personnel et du développement des compétences, la prise de fonction du lieutenant Laurent Rivière, en tant que nouveau chef du centre d’incendie et de secours de l’Entre-Deux. Par N.P - Publié le Mercredi 21 Juin 2023 à 14:17

Présentation du nouveau chef de centre de l’Entre-Deux



Le Lieutenant de 1ère classe Laurent Rivière, âgé de 48 ans, est le nouveau chef du centre d'incendie et de secours de l'Entre-Deux.





Avec un parcours de 7 ans chez les sapeurs-pompiers, le Lieutenant Rivière a gravi les échelons et acquis une expérience diversifiée. Avant sa nomination à l'Entre-Deux, il a occupé le poste d'adjoint au chef de centre du centre de secours principal de Saint-Pierre. Il a également exercé en tant que chef de garde dans différents centres de secours principaux (Saint-Pierre et Saint-Denis), contribuant ainsi à la coordination des opérations de secours.







En plus de son parcours opérationnel, le Lieutenant Rivière a également développé une expérience de 14 ans dans des rôles administratifs, techniques et spécialisés. Il a occupé des postes tels que webmaster, chargé de mission projet d’établissement et responsable informatique au sein du SDIS de La Réunion.







En termes de formation, le Lieutenant Rivière possède des compétences variées. Il est formé en tant que formateur accompagnateur, chef de groupe feux de forêt, chef de groupe, Officier d’encadrement, accompagnateur de proximité et préventionniste de niveau 2. Il a également suivi la formation initiale de Lieutenant de 1ère classe.







Le Lieutenant Laurent Rivière apporte son expérience opérationnelle et sa polyvalence au poste de chef du centre d'incendie et de secours de l'Entre-Deux. Sa connaissance approfondie des opérations, combinée à ses compétences administratives et techniques, lui permet de diriger efficacement son équipe et de garantir la sécurité des habitants de la commune.







Bio express







Lieutenant de 1ère classe Laurent Rivière, 48 ans en couple, 1 enfant



Chef du centre d’incendie et de secours de l’Entre-Deux





Expérience professionnelle





SDIS 974





Parcours sapeur-pompier (7 ans d’expérience)



Depuis mai 2023 : chef du centre d’incendie et de secours de l’Entre-Deux



Mars 2020 – mai 2023 : adjoint au chef de centre du centre de secours principal de Saint-Pierre



Octobre 2019 – février 2020 : chef de garde au chef de centre du centre de secours principal de Saint-Pierre



Janvier 2018 – septembre 2019 : chef de garde au chef de centre du centre de secours principal de Saint-Denis



Septembre 2016 – décembre 2017 : chargé de mission au centre de formation départementale



Septembre 2015 à aout 2016 : officier préventionniste au groupement prévention



Septembre 2015 : nommé lieutenant de sapeur-pompier professionnel







Parcours personnel administratif technique et spécialisé (14 ans d’expérience)



2013 : réussite à l’examen de technicien principal



Juillet 2012 : webmaster



Septembre 2010-juin 2011 : chargé de mission projet d’établissement



Janvier 2010-aout 2010 : chef du bureau architecture technique SI



Décembre 2007 : réussite au concours de catégorie B « contrôleur de travaux »



Octobre 2001 – Janvier 2010 : responsable informatique du SDIS Réunion







Formation et diplômes





Formateur accompagnateur



Chef de groupe feux de forêt



Chef de groupe



Accompagnateur de proximité



Préventionniste de niveau 2



Formation initiale de lieutenant de 1ère classe



Formation d’accès à l’emploi de Sergent



Formation de chef d’équipe



Formation initiale de sapeur-pompier de première classe







Le centre d’incendie et de secours de l'Entre-Deux





Localisé rue des frères, le centre d’incendie et de secours de l’Entre-Deux est armé par 4 sapeurs-pompiers en garde postée.





Les sapeurs-pompiers de l’Entre-Deux ont géré 697 interventions en 2022.



Effectif :



29 sapeurs-pompiers dont :

- 11 sapeurs-pompiers professionnels

-18 sapeurs-pompiers volontaires

2 personnes administratifs techniques et spécialisées





Armement :



- 1 Camion-Citerne Feux de forêts (CCF)



- 1 Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)



- 1 Camion-Citerne Rural Moyen / Secours Routier (CCRMSR)



- 1 Véhicule Léger Tout Terrain



- 1 Véhicule Léger