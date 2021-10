Le lien intergénérationnel à l’honneur à Bois-de-Nèfles

Les activités et ateliers de la Semaine Bleue continuent à Saint-Paul. Le mercredi 06 octobre 2021, les séniors de la ville se sont une nouvelle fois donnés rendez-vous pour une matinée dédiée à leur bien-être avec un axe fort sur le lien intergénérationnel. En effet, outre les sessions de gym, de danse, de massage et manucure à la salle Joseph GROSSET, les plus jeunes ont aussi eu l’occasion de s’essayer à la confection de produits et instruments artisanaux à l’école Yves PAULA. Bien entendu, le stand de sensibilisation à la lutte anti-vectorielle et le fameux riz-chauffé étaient également de la partie. Une session d’activités qui sera réitérée dès demain, jeudi 07 octobre, à Plateau Caillou.