Le leadership américain ébranlé

Les Etats-Unis ont développé le mythe du vainqueur de la 3e guerre mondiale, du champion toutes catégories et du modèle de société « American Way of life ».



Le mythe se heurte au récit de l’Union Soviétique qui rappelle que c’est un soldat de l’Armée rouge qui a hissé le drapeau de la victoire sur le Reichstag. La Chine souligne que cette période trouble a commencé par l’invasion de l’armée japonaise en 1937 (sur la base d’un mensonge) et par la capitulation de l’empereur en 1945. Ils ont perdu chacun plus de 20 millions de personnes. Il y a 3 grandes commémorations du souvenir : Paris, Moscou et Beijing.



Les Etats-Unis ont profité de la division entre européens pour structurer le monde à leur avantage et imposer leur toute puissance idéologique, militaire, monétaire, économique, commerciale, technologique, sportive, culturelle, etc. Les commémorations de Moscou et Beijing sont boycottées. En l’absence de consensus sur le récit, la paix mondiale s’éloigne et la guerre continue dans tous les recoins de la planète.



Le retour de l'axe du mal.



Tout un corpus idéologique est entretenu pour rejeter Moscou et Beijing dans le camp du mal qu’il faut exterminer, pour conclure victorieusement au mythe de l’invincibilité des Etats-Unis. Pour y arriver, ils vont vassaliser la vieille Europe et annexer les pays de l’Est. L’Union Européenne et l’Otan sont avant tout des structures d’intégration. La manière dont les Etats-Unis ont ignoré les alliés en Afghanistan dans la valorisation des Talibans et chipé le contrat de construction de sous-marins français pour l’Australie devraient enlever toute illusion sur la détermination des dirigeants américains à vouloir façonner le monde selon leurs intérêts.



En effet, la nouvelle doctrine a été révélée par le Secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, ancien directeur de la CIA, le 23 juillet 2020, à la Bibliothèque présidentielle et au Musée Richard Nixon: « La garantie de nos libertés face au parti communiste chinois est la mission de notre temps, et l’Amérique est parfaitement positionnée pour en prendre la tête parce que nos principes fondateurs nous en donnent l’opportunité. »



Il reconnaît l’immensité de la tâche. « Il s’agit d’un nouveau défi complexe auquel nous n’avons jamais été confrontés auparavant. L’URSS était fermée hors du monde libre. La Chine communiste est déjà à l’intérieur de nos frontières. »



Il détaille le dispositif. « Nous ne pouvons donc pas faire face seuls à ce défi. Les Nations unies, l’OTAN, les pays du G7, le G20, nos capacités économiques, diplomatiques et militaires combinées sont sûrement suffisantes pour relever ce défi si nous les utilisons avec clarté et avec beaucoup de courage. »



Il enrobe l’approche belligérante par une référence biblique: « Pour citer les Écritures, je vous pose la question suivante : « Notre esprit veut-il mais notre chair est-elle faible ? » Il culpabilise les parents : « Si nous nous inclinons maintenant, les enfants de nos enfants seront peut-être à la merci du parti communiste chinois, dont les actions constituent le principal défi aujourd’hui dans le monde libre. »



Puissance en déclin.



C’est probablement pour protéger le monde libre que la Directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, n’a pas eu la reconnaissance des Etats-Unis. Elle a été élue par consensus de 164 membres. La Sud-Coréenne, candidate des Etats-Unis, s’est retirée en finale. C’est peut-être aussi pour protéger leur monde libre que seuls les Etats-Unis et l’Ukraine ont voté contre une résolution onusienne sur la glorification du nazisme.



C’est pourquoi la visite de Biden, en Europe, le 24 mars, n’est pas bonne pour la paix. Lors de sa visite l’année dernière, il a tenté de convaincre ses interlocuteurs de se joindre à lui pour enrayer l’avancée chinoise. C’est l’expression d’un sentiment que son pays est dépassé. Dernière heure, malgré la guerre en Ukraine, l’Inde négocie avec Moscou l’achat de pétrole.