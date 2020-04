A la Une .. Le lancement de la campagne des impôts sur le revenu inquiète les syndicats

La campagne de déclaration de revenus a commencé ce lundi. Un délai supplémentaire a été accordé aux contribuables et, confinement oblige, les centres d’impôts ne seront pas accessibles au public.



Les agents devront en revanche se rendre sur site. Une présence que dénoncent Solidaires Finances Publiques de La Réunion et la CGTR. Les organisations syndicales s’interrogent sur la nécessité de maintenir le lancement de la campagne dans un contexte de pandémie.



"La Direction Générale communique une présence sur toute la France de 25% d'agents en moyenne dans les services. Le 20 avril à La Réunion, nous affichons 37%. Le directeur régional met ses agents en danger. Pire, des missions non prioritaires continuent d'être exécutées, à l'encontre de toutes les décisions nationales, mobilisant le matériel de télétravail au détriment des collègues contraints de se déplacer en présentiel pour la campagne impôts sur le revenu", fustige Magali Billard de Solidaires.



Pour la CGTR, qui s'adresse également à sa direction régionale, "les moyens techniques pour effectuer toutes les tâches post-campagne à distance existent, il vous appartient de les mettre en œuvre (connexion au portail fiscal, téléphone mobile et ordinateur professionnels ...), tout en mettant en œuvre les moyens appropriés en formation et en prévention des risques psychosociaux pour les personnes qui travaillent à domicile".



Le syndicat demande également à sa direction de reporter la campagne de l'IR après le déconfinement.







