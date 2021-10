A la Une . Le laboratoire Merck demande le feu vert pour la commercialisation de sa pilule anti-Covid

Le laboratoire américain Merck attend beaucoup de sa pilule miracle contre le Covid. Selon un essai clinique, le Molnupiravir, c'est son nom, réduirait par deux les risques d'hospitalisation et de décès des personnes atteintes par les formes graves de la maladie. Une demande d'autorisation de commercialisation de ce comprimé antiviral a été déposée par la firme pharmaceutique auprès de l'agence des médicaments américaine (FDA). Par NP - Publié le Dimanche 3 Octobre 2021 à 10:54

Contrairement à d'autres traitements comme les anticorps monoclonaux ou le remdesivir qui sont administrés par intraveineuse lors de passages à l'hôpital, le Molnupiravir est lui administré par voie orale.



Dans son communiqué de presse, le laboratoire Merck indique que l'essai clinique mené sur 775 personnes a démontré que le taux d'hospitalisation ou de décès chez les patients ayant reçu un placebo était de 14,1% contre 7,3% pour ceux ayant reçu le médicament. Par ailleurs, aucun décès n'a été constaté chez les personnes traitées avec le Molnupiravir contre 8 dans l'autre groupe.

Néanmoins, l'annonce du laboratoire Merck a été globalement été bien accueillie dans la communauté scientifique. Pour Peter Horby, spécialiste des maladies infectieuses émergentes à l'université d'Oxford, le véritable test consistait à déterminer si le Molnupiravir présentait des avantages chez les patients. Et au vu des résultats intermédiaires, ces derniers "sont très encourageants".



Une avancée majeure dans la lutte contre le virus même si les experts estiment que ce comprimé antiviral ne remplacera pas le vaccin. Les antiviraux présentent le double avantage de permettre aux personnes en contact rapproché avec le virus de ne pas le développer mais aussi permettre aux personnes atteintes par la maladie de ne pas subir ses formes les plus graves. Si les médicaments antiviraux diminuent la capacité d'un virus à se répliquer, ils n'ont jusqu'à présent pas été très convaincants dans la lutte contre le Covid.

Son collègue du Baylor College of Medicine de Houston, basé au Texas, le professeur Peter Hotez, émet néanmoins quelques mises en garde, rappelant que le comprimé "n'est pas un remède miracle mais un outil compagnon" à la vaccination. Il craint par ailleurs l'apparition d'une résistance à la pilule s'il est utilisé largement.



En attendant un retour positif de l'Agence américaine du médicament, le laboratoire Merck a tout de même lancé la production à grande échelle de son Molnupiravir, prévoyant la fabrication de 10 millions de traitements d'ici fin 2021. La présidente de la filiale française de Merck, Clarisse Lhoste, a également indiqué au HuffPost qu'une demande d'autorisation allait être déposée auprès de l'agence européenne du médicament. Des négociations ont lieu avec les autorités françaises pour permettre aux patients français d'avoir une mise à disposition du médicament "le plus rapidement possible".