A la Une . Le label de T-Matt a son "banger" des vacances

Guy et MP accumulent déjà les centaines de milliers de vues sur YouTube pour leur titre "Bing Bing". Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 à 08:41



Guy et MP dont le titre "Bing Bing" est mis en ligne par la société de production de T-Matt, La Naza Prod, a rassemblé plus de 200.000 vues sur YouTube en seulement cinq jours.



Les artistes réunionnais ont clairement choisi l'amour (comme à l'époque du R'n'B des années 2000) pour célébrer le début des grandes vacances contrairement à l'année dernière où le mot d'ordre était "tous au séga". On risque d'ailleurs de se pencher là-dessus pour un article qui vous intéressera certainement plus que ceux sur les Sénatoriales qui arrivent.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur