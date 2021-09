A la Une . Le jugement est tombé pour le supporter niçois qui a frappé Dimitri Payet

Le tribunal correctionnel de Nice a rendu son jugement ce jeudi après-midi à l'encontre de Tony Calzoni. Le supporter des ultras niçois est condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de stade. Par LG - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 18:01





Le dimanche 22 août, il avait pénétré sur la pelouse du stade et donné un coup de pied au joueur de l’Olympique de Marseille.



Tony Calzoni, intérimaire de 28 ans, échappe à la prison ferme. Il écope d’un an de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de stade.



Cependant, sa peine est assortie d'une période de deux ans de suivi probatoire et d'une obligation de soins et il devra justifier d'un travail ou d'une formation.



Le jugement prononcé aujourd’hui est donc inférieur aux réquisitions de la procureure. Le 22 septembre, c’est une peine de six mois de prison ferme qui avait été requise.



Quant à l’interdiction de stade pendant 5 ans, il s’agit tout simplement de la sanction maximale en la matière. Cette sanction est par contre conforme aux réquisitions prononcées il y a ce cela un peu plus d'une semaine.



