A la Une . Le journaliste de l’AFP Arman Soldin tué dans une frappe en Ukraine

Journaliste de l’Agence France-Presse, Arman Soldin, 32 ans, a été tué ce mardi dans une frappe de roquettes dans l’Est de l’Ukraine. Par NP - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 06:47





Arman Sodin, journaliste reporter d’images expérimenté, précédemment en poste à Londres, était le coordinateur vidéo de l’AFP en Ukraine depuis septembre 2022. Il se rendait régulièrement sur le front et faisait partie de ceux qui avaient couvert les tout premiers jours de l’invasion russe.





“ L’Agence dans son ensemble est effondrée", a réagi



L’agence France-Presse, au travers de son directeur d’information, Phil Chetwynd, a salué la mémoire d’un journaliste “courageux, créatif et tenace". “Le travail brillant d’Arman résumait tout ce qui nous rend fier du journalisme de l’AFP en Ukraine “, a-t-il ajouté.

"His death is a terrible reminder of the risks and dangers faced by journalists every day covering the conflict in Ukraine."



-- @AFP chairman Fabrice Fries, on the death of Arman Soldin



Full story: https://t.co/SoRzQQo11C pic.twitter.com/UIHGgYmLY0

— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

Le coordinateur vidéo de l'agence France-Presse a été tué ce mardi dans la région de Tchassiv Iar, située à proximité de la ville assiégée Bakhmout, dans l’Est de l’Ukraine. Agé de 32 ans, Arman Soldin a été victime d’une attaque de roquettes aux alentours de 16h30 ce mardi, a indiqué l’AFP. Il était accompagné de quatre autres journalistes de l’AFP et de militaires ukrainiens lors de la frappe.Arman Sodin, journaliste reporter d’images expérimenté, précédemment en poste à Londres, était le coordinateur vidéo de l’AFP en Ukraine depuis septembre 2022. Il se rendait régulièrement sur le front et faisait partie de ceux qui avaient couvert les tout premiers jours de l’invasion russe.“ L’Agence dans son ensemble est effondrée", a réagi le PDG de l’AFP Fabrice Fries , avant d’ajouter : “Sa mort est un terrible rappel des risques et dangers auxquels sont confrontés les journalistes au quotidien en couvrant le conflit en Ukraine “.L’agence France-Presse, au travers de son directeur d’information, Phil Chetwynd, a salué la mémoire d’un journaliste “courageux, créatif et tenace". “Le travail brillant d’Arman résumait tout ce qui nous rend fier du journalisme de l’AFP en Ukraine “, a-t-il ajouté.

Hommages à Arman Soldin



Emmanuel Macron a salué le courage d'Arman Soldin. "Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères", a-t-il déclaré.



Journaliste de l'Agence France-Presse, l'un de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2023



Emmanuel Macron a salué le courage d'Arman Soldin. "Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères", a-t-il déclaré.





La mort tragique d’Arman Soldin journaliste à l’AFP, alors qu’il couvrait la guerre en Ukraine, nous rappelle le courage de tous les journalistes qui s’engagent pour nous informer au péril de leur vie. Mes pensées à sa famille, ses proches, ses collègues de l’AFP et ses confrères

— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) May 9, 2023

La Première ministre a également adressé ses "pensées à sa famille, ses proches, ses collègues de l’AFP et ses confrères"