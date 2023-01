National Le journaliste Hugo Clément mis en examen après une émission sur la chasse en enclos

Hugo Clément, le journaliste défenseur de l'environnement et des droits des animaux, est poursuivi pour « diffamation » et « injure publique » par le richissime homme d’affaires Benjamin Tranchant après une émission filmée sur l’un de ses domaines de chasse. Hugo Clément évoque une « procédure bâillon » pour « faire pression sur un journaliste ». Par P.J - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:02

Le journaliste Hugo Clément a été mise en examen pour la diffusion d’un reportage de chasse en enclos, le 23 mai sur France 5, intitulé « Le monde opaque des enclos de chasse ». Dans ce reportage, l’homme d’affaire Benjamin Tranchant avait ouvert les portes de l’un de ses enclos, en Sologne, au journaliste et à son équipe. Il était possible d’y voir des animaux chassés au sein d’un domaine totalement fermé et conçu pour que les amateurs puissent traquer du gros gibier avec la garantie d’obtenir une proie.



Le titre du sujet ainsi que certains propos du journaliste ont été rejetés par Benjamain Tranchant. « Dans ce type d’endroit, des chasseurs viennent tirer sur des cerfs ou des sangliers alors qu’ils sont emprisonnés derrières des clôtures et qu’ils n’ont aucune chance de s’échapper », affirmait par exemple Hugo Clément durant son émission. Des propos qui n’ont pas été du gout du propriétaire de l’enclos qui a d’ailleurs déjà été condamné en mai 2021 pour pratiques de chasses illégales, comme le rapporte France Bleu.



L’avis de mise en examen partagé par l’ancien journaliste de Quotidien sur Twitter indique également que lui est reprochée la publication de commentaires insultants par des internautes sous l’une de ses publications Facebook relayant la vidéo. « Du vent », affirme-t-il.



Hugo Clément précise toutefois que la mise en examen d’une personne ne signifie pas nécessairement qu’un procureur de la République a jugé les faits particulièrement graves. Pour le journaliste, il s'agit d'"une procédure bâillon" de la part d’"un richissime héritier, propriétaire d’un enclos de chasse" lequel"peut donc se permettre d’engager des frais simplement pour impressionner", dans le but de "faire pression sur un journaliste".