Le journal Le Quotidien s'est ancré à jamais dans le cœur des Réunionnais

“Proposer aux Réunionnais un journal qui soit au-dessus des partis. Un quotidien neutre politiquement qui livre une bonne information et ainsi contribue à la paix à La Réunion” c’est la doctrine formulée par « lo marmaille la kour » de St-Louis, représenté en la personne de M. Maximin Chane Ki Chune le fondateur de ce journal.



C’est ainsi qu’a vu le jour Le Quotidien de la Réunion, dont le premier numéro est sorti un 13 septembre 1976 dans le paysage de la presse écrite réunionnaise. Ce journal avec l’empreinte de l’oiseau emblématique de l’île de la Réunion, le paille-en-queue qui inspire la liberté, s’est ancré plus que jamais dans tous les foyers et dans le cœur des réunionnais. Aujourd’hui, il s’est encore fortifié et diversifié après quarante deux années d'existence.



Notons quand même, que son début a été très difficile surtout en 1977, mais sauvé par le soutien de tous les réunionnais ou presque, l’oiseau de la liberté a repris son envol malgré ces vents et tempêtes, pour combler sûrement un besoin.



D’ailleurs, pour être au plus près de la population, quatre agences ouvriront ses portes par la suite, au Nord, l’Est, l’Ouest et le Sud, pour que des événements du jour soient racontés dans le journal aux lecteurs Réunionnais qui chaque matin ont toujours soif du panorama complet de l’actualité.



Plus de quatre décennies après, le journal continue inlassablement à nous informer librement chaque matin, les activités locales, dans la région l’Océan Indien, Nationale et de l’internationale. Toutefois, nous observons et c’est temps mieux que les nouvelles locales trouvent une large place dans les titres de la première page, ce qui fait de ce journal aussi une offre remarquable d’éclairage d’abord pour les réunionnais mais aussi pour l’Océan Indien.



Mais parler de l’histoire du journal Le Quotidien, c’est aussi de se souvenir, des pages de « L’ECHO DES QUARTIERS » dans les années 1990, dont le slogan était « L’Echo un journal fait par vous, pour vous », des pages réalisées par des correspondants bénévoles dans chaque arrondissement dont je faisais parti. C’est aussi aujourd’hui encore, l’incontournable page parfois double, dédiée aux courriers des lecteurs où beaucoup trouvent un espace pour s’exprimer.



Sans oublier, le passage du journal noir et blanc à la couleur avec autant des rubriques diversifiées, et aussi avec une continuité numérique. C’est dire que le journal continue sa petite révolution, mais toujours avec la même doctrine voulue par M. Maximin Chane Ki Chune informer en toute liberté pour une meilleure prise de conscience à faire son opinion.



Aujourd’hui nous pouvons constater qu’après 42 ans de vie, Le Quotidien est un journal qui continue à être apprécié par l’ensemble des Réunionnais et qu’il a pris une place importante dans le cœur des réunionnais.



Alors tous ensemble, souhaitons un bon anniversaire au journal Le Quotidien pour ses 42 ans, tout en espérant une très longue vie encore à notre oiseau endémique, le paille-en-queue !



JCC.