Courrier des lecteurs Le joug des Thermopyles revisité

Par Alain Nivet - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 16:26

Je ne narrerai pas cette célèbre bataille, elle est connue de tous. Depuis le changement des règles de parrainage pour les élections présidentielles, la Démocratie n'est plus ce qu'elle était. Démocratie : ce terme désigne aujourd'hui tout système politique dans lequel le peuple est souverain . Mais voilà ! Pour les élections présidentielles à venir, la Démocratie est bafouée ! Tout parrainage est dénoncé, puisque les parrains ne sont plus anonymes et sont donc soumis à la vindicte des Communautés de Communes, des Communautés d'Agglomérations, des Départements, des Régions ! Mettons nous un instant à la place des "petits"maires ". D'abord ils souhaitent être réélus. Ensuite, s'ils ont un ou des projets pour leur commune, il faut qu'ils rentrent dans le moule des décideurs politiques. afin d'obtenir les financements nécessaires à leurs projets Alors, ils ont peur de s'engager, de parrainer des candidats qui ne "conviennent pas", à la bien pensance . C'est ainsi que, et je le répète, notre Démocratie est bafouée. Voilà trois candidats : Mélenchon, Le Pen, et Zemmour qui risquent de ne pas trouver les 500 parrainages nécessaires pour se présenter aux élections présidentielles. Et pourtant, ces personnes sont dans le top 4 des présidentiables au regard des sondages ! Nous vivons, et je n'exagère pas, sous le régime de la terreur, le joug de ces puissantes administrations que j'ai citées. La France, une Démocratie ? Et , cerise sur le macatia, on va donner des leçons de démocratie à Poutine ! Je soumets mon agacement, ma révolte, à votre réflexion.