Le joueur du PSG Achraf Hakimi est mis en examen pour viol

Achraf Hakimi est mis en examen pour viol. Le footballeur international marocain a été entendu jeudi par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire.



Une jeune femme s’était rendue dimanche dernier au commissariat de Nogent-sur-Marne en région Île-de-France en déclarant avoir été violée par le joueur âgé de 24 ans. Si la victime présumée, elle aussi âgée de 24 ans, n’a pas voulu porter plainte, le commissariat a ouvert une enquête..



Le viol présumé aurait eu lieu samedi 25 février. La jeune femme a expliqué avoir rencontré le joueur via le réseau social Instagram une dizaine de jours plus tôt. Les deux ont commencé à discuter, et c'est dans la nuit du samedi 25 février qu'elle s'est rendue au domicile du joueur dans les Hauts-de-Seine par le biais d'un VTC commandé par Hakimi. La jeune femme indique que l'international marocain lui a embrassé la bouche et la poitrine sous les vêtements, alors qu'elle lui disait non. Elle ajoute qu'il a effectué une pénétration digitale pendant quelques secondes, alors même qu'elle avait refusé. Elle dit enfin l'avoir alors repoussé avec son pied, avant d'envoyer un SMS à une amie venue la chercher.