Le jeune parisien a accepté d'être une mule pour 3000€

Après le contrôle d'un passager, les douaniers de Gillot ont fait une belle prise. Ces derniers ont saisi 5000 cachets d'ecstasy et 960 grammes de résine de cannabis. L'homme avait dissimulé les produits dans un paquet cadeau.



Le jeune parisien de 19 ans d'origine congolaise a ensuite été placé en garde à vue au commissariat de Malartic. Il s'avère qu'il a accepté de transporter la marchandise en échange de 3000€.



Déféré ce vendredi matin au tribunal de Champ Fleuri, il est mis en examen pour trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.



Il sera présenté en procédure de comparution différée le 8 janvier prochain.