Le jardinier de la famille agressait sexuellement la fillette de 11 ans

C'était le jardinier de la famille depuis des années, la mère avait tant confiance en lui qu'elle lui confiait les clefs de la maison et lui faisait régulièrement garder la fillette, âgée de 11 ans à ce jour. La petite ne disait rien des agissements du sexagénaire, mais lorsqu'il fut question que le jardinier garde sa petite soeur de 7 ans, la fillette a révélé à sa mère des actes pédophiles récurrents, afin que sa petite soeur ne subisse pas les assauts de son bourreau.



Le sexagénaire caressait le sexe de la petite à travers les vêtements, lui a fait regarder un film pornographique lui conseillant de se masturber, et a tenté de glisser sa main dans la culotte de la fillette, qui l'a repoussé. Le prédateur affirme à la barre avoir des pulsions et regretter d'avoir traumatisé la fillette, qui a présenté des signes de dépression après les agressions sexuelles, rapporte le JIR.



Le tribunal a condamné le sexagénaire, marié et père de deux enfants, à 24 mois de prison dont 16 avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à une obligation de soins.