Le handballeur Daniel Narcisse mettra fin à sa carrière à la fin de la saison

Le handballeur Daniel Narcisse va mettre un terme à sa carrière. L’annonce a été faite ce mardi lors d’un point presse. Agé de 38 ans, le Réunionnais au palmarès impressionnant raccrochera à l’issue de la saison avec le Paris St-Germain.



Daniel Narcisse a commencé par Joinville avant d’être rapidement repéré et s’envoler pour le Stade olympique de Chambéry.



Champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, il intègre en 2004 le VfL Gummersbach mais revient trois ans plus tard au Chambéry Savoie Handball et repart en Allemagne par la suite.



En 2013, il se pare des couleurs du club de la capitale française.



En équipe nationale, Daniel Narcisse devient rapidement indispensable et décroche 9 médailles d’or aux Jeux Olympiques, Championnats du monde ou d’Europe.



Le Réunionnais est également apprécié pour ses qualités humaines et a été notamment fait Chevalier de la Légion d'honneur en 2008.