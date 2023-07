Le “halo” autour du chômage, l’autre statistique qui montre la réalité de l’emploi à La Réunion

Si la situation semble s’améliorer dans l’Hexagone sur le front de l’emploi, la dernière étude Emploi 2022 de l’Insee vient encore une fois confirmer la difficulté pour une grande partie des ultramarins à travailler. Ainsi, le “halo autour du chômage” concerne près de 10% des Réunionnais en âge de travailler (15-64 ans), 11% aux Antilles, ou encore 20% à Mayotte, contre 4% en France. Une tendance est cependant la même dans l’Hexagone ou en Outre-mer, les femmes sont plus touchées. “Le halo est plus féminisé que la population au chômage ou même que la population totale : 6 personnes sur 10 dans le halo sont des femmes, dans les DOM comme dans l’Hexagone”, note ainsi l’étude.



Pour rappel, l’Insee considère que “le halo autour du chômage est composé de personnes sans emploi qui, soit recherchent un emploi mais ne sont pas disponibles dans les deux semaines pour travailler, soit n’ont pas effectué de démarche active de recherche d’emploi dans le mois précédent mais souhaitent travailler, qu’elles soient disponibles ou non”.



Un découragement dans la recherche d’emploi plus fréquent



La première raison évoquée par les personnes interrogées reste leur découragement à trouver un emploi ou à en trouver un qui leur convienne. À La Réunion, cela concerne près de 25% des personnes dans le halo du chômage, contre 11% dans l'Hexagone.



Un phénomène qui a plutôt tendance à toucher les plus âgés. Sur l’île, leur âge moyen est de 45 ans. Les problèmes de santé ou de handicap viennent également ajouter des difficultés à s’insérer sur le marché de l’emploi, avec près de 16% à La Réunion. Enfin, les Réunionnais sont malheureusement plus durablement éloignés de l’emploi. 6 sur 10 n’ont pas travaillé au cours des deux dernières années, et près de 20% d’entre eux n’ont jamais travaillé.