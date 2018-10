Le groupement NRL sélectionné pour exploiter la carrière des Lataniers

Le groupement NRL a remporté le marché pour exploiter la carrière des Lataniers, face à NGE. Vanessa Miranville a annoncé, hier, le choix de la municipalité, relate la presse écrite. Le groupement ,composé de la GTOI, SBTPC et Vinci, procédera à l’extraction de 2,5 millions de tonnes de roches massives. Le chantier d’une durée de 4 ans devrait commencer en 2020, en fonction des différentes autorisations administratives obtenues.



Selon l’édile, le projet du groupement, plus coûteux, apporte cependant davantage de garanties environnementales notamment en matière de nuisances sonores. La limitation du bruit est fixée à 50 décibels, les tirs de mines à deux fois par semaine et le passage de 60 camions par heure à 120m de l’école Evariste de Parny. Des mesures de protections de l’établissement scolaire sont prévues. A l’issue du chantier, un projet de restauration du site a également été présenté.



Une commission de concertation sera mise en place avant le début du chantier, a rassuré Vanessa Miranville devant la presse.



Le choix du groupement sera validé lundi en conseil municipal. Le collectif Lataniers Nout ker d'vie a d’ores et déjà programmé un rassemblement pacifique pour dire "non à l’exploitation d’une carrière de roches massives au coeur de la ville".