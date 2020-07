La grande Une Le groupement GTOI, SBTPC et VINCI répond aux transporteurs et à La Région

Le groupement sort de son silence. 4 jours après le début de l'action des transporteurs, GTOI, SBTPC et VINCI Construction Terrassement répondent à la Région et aux professionnels mécontents. Le groupement "réfute fermement les allégations de pressions exercées sur la Région Réunion et d’instrumentalisation des transporteurs" et indique resté "à la disposition de la Région Réunion et de l’État pour définir les modalités de la mise en œuvre" des décisions du 22 janvier 2020. Voici leur communiqué : Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 20:34 | Lu 2435 fois

Le Groupement composé des sociétés GTOI, SBTPC et VINCI Construction Terrassement, attributaire du marché de construction d’une section de 2,7 km de digue de la Nouvelle Route du Littoral (marché MT5.2) réfute fermement les allégations de pressions exercées sur la Région Réunion et d’instrumentalisation des transporteurs.



Le Groupement rappelle les éléments suivants :



Le 18 octobre 2019, Monsieur le Préfet de La Réunion a réuni l’ensemble des acteurs du projet dans le cadre d’une table ronde qui a conclu à l’ouverture d’un espace de travail sous l’égide du Secrétariat d’État chargé des Transports.



Depuis le 21 octobre 2019, par décision de la Région Réunion, le Groupement n’est plus autorisé à poursuivre les travaux du marché MT 5.2.



A l’issue de nombreux échanges qui se sont tenus en parallèle de la médiation judiciaire en cours, le Groupement s’est engagé à achever la réalisation de cet ouvrage dans les conditions du relevé de décisions du 22 janvier 2020 établi avec la Région Réunion, en présence de l’État.



Le relevé de décisions du 22 janvier 2020 permet :

- au Groupement de réaliser, sur la base de prix établis en transparence, 500 mètres de digue à partir d’andains, dans l’attente d’une solution d’approvisionnement pérenne ;

- la mise en place d’un Comité de suivi qui a pour mission de valider étape par étape les montants relatifs à la poursuite des travaux sur la même base de transparence ; et

- de rechercher l’ensemble des solutions minimisant le coût de réalisation des ouvrages.



Les travaux reprendront dès la signature d’un accord formalisant les conclusions de ce relevé de décisions.



Pour mémoire, le projet de construction des digues de la Nouvelle Route du Littoral rencontre, depuis son démarrage, des difficultés d’approvisionnement en matériaux nécessaires à sa réalisation. L’ouverture de l’ensemble des carrières nécessaires au projet (Lataniers, Bellevue et Bois Blanc - Ravine du Trou…) s’est heurtée à l’accroissement des contraintes administratives et sociétales. Les ordonnances rendues par le Tribunal Administratif de Saint-Denis le 29 avril 2019, ont suspendu l’exploitation de la carrière de Bois Blanc - Ravine du Trou. Les motifs de ces décisions ne sont imputables ni au Groupement ni au carrier. Elles visent notamment l’annulation de la révision du Schéma Départemental des Carrières intervenue en 2018.



Le Groupement reste à la disposition de la Région Réunion et de l’État pour définir les modalités de la mise en œuvre du relevé de décisions.



