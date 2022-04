Culture Le groupe tamponnais Lady La Fée présente son clip "Mon CoCo" avant de partir en tournée

Le groupe tamponnais Lady La Fée, dont le leader est Loki Lonestar, a présenté son clip "Mon CoCo" avant de partir en tournée en métropole. Rencontre en présence de Bernadette Ladauge, qui a adopté le groupe aux multiples facettes. Par N.P - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 10:55

Lady La Fée détonne ! Le clip disponible sur youtube depuis midi ce vendredi 22 avril



« C’est ce que j’aime chez ce groupe. Ils ne se contente pas d’une petite réinterprétation. Ils refont totalement la chanson et c’est bien ce dont on avait besoin. L’avenir n’est pas dans la demie mesure », réagit Bernadette Ladauge après avoir découvert le clip. C’est à l’invitation de la défenseure du patrimoine réunionnais que le groupe du Tampon s’est lancé dans les reprises de morceaux traditionnels créoles. « Pendant le spectacle, nous avons repéré que « Mon CoCo » faisait vraiment réagir le public, donc nous avons choisi de sortir ce clip en priorité », explique Loki Lonestar, manager et chanteur du groupe.



Fort d’un répertoire en anglais, en français et en créole, Lady La Fée adapte les concerts, les spectacles en fonction du public et du lieu où il se produit. Et pour se faire, aucune cloison : entre arts du cirque, prestation théâtrale et concert musical, les spectacles du groupe réunionnais détonnent.



Dimanche après-midi, c'est donc à La Cité des Arts que Lady la Fée a présenté son univers avant de partir en tournée. Quelques dates vont permettre au public local de le découvrir avant qu'il ne parte pour une tournée en métropole en juillet et aout. « Pendant 10 semaines, nous allons sillonner la France et présenter notre univers, notre philosophie et aussi notre patrimoine réunionnais revisité à tout l'hexagone », continue l'artiste. Effectivement, c'est tout un univers artistique que propose ce groupe qui alterne humour, auto-dérision dans une mise en scène savamment préparée. A voir absolument !