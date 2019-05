Le groupe de zouk Exile One fête ses 50 ans de carrière

Le groupe Exile One, précurseur du zouk, a fêté cette année ses 50 ans de carrière.



A l’occasion de ce grand anniversaire, le groupe a enflammé la scène du Petit Stade de l'Est, à Saint-Denis, ce samedi soir.



Ce groupe de musique légendaire des années 1970 de La Dominique a fait chanter son public, qui a repris en choeur ses plus gros tubes "Rosita", "Nous travail pour Ayen"...



Leur musique séduit toujours autant et fait toujours autant danser...



Retour en images et en vidéo: