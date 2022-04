Communiqué Le groupe d'opposition de La Possession soutient Jean-Luc Mélenchon

Le groupe d'opposition de La Possession fait part de son soutien au candidat Jean-Luc Mélenchon. Par N.P - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 10:43

Le communiqué :



Ce dimanche 10 avril nous devons voter pour élire un nouveau président et voter ce dimanche c’est choisir un nouveau chef d’état pour diriger notre pays. Dans cette période de crise le pays a besoin d’un dirigeant qui apporte des solutions concrètes aux difficultés de plus en plus importantes de la population. En accord avec nos convictions politiques et sans grande surprise comme en 2017, nous soutiendrons le candidat de gauche de La France Insoumise, Jean Luc Mélenchon.



Voter Mélenchon c’est : La mise en place d’un plan national pour lutter contre les violences faites aux femmes, le harcèlement et les agressions sexistes,

Le rétablissement de la retraite à 60 ans,

La reconstruction de l’hôpital public dont on a vu les limites lors de cette crise sanitaire,

Le blocage des prix des produits de premières nécessités. Il est important de se mobiliser massivement dès le premier tour pour éviter de faire encore une fois un choix par défaut.



Concernant les élections législatives, malgré le fait que toutes les candidatures ne sont pas encore connues nous pouvons affirmer dès maintenant que nous nous positionnons aux côtés de la candidate PLR dans la 2ème circonscription.

