Le groupe d’habitations Les Lilas à Saint-André réhabilité grâce au soutien financier de la Région

Le groupe d’habitations Les Lilas à Saint-André est en train d’être réhabilité. La conséquence directe de la signature, le 25 octobre 2017, d’une convention portant sur un programme prévisionnel de réhabilitation des logements locatifs sociaux dans l’objectif de favoriser l’accession à la propriété de leurs occupants.



Grâce au soutien financier de la Région (1,7 M€,soit en moyenne environ 18 000 € par logement), la SIDR a immédiatement lancé une tranche supplémentaire de réhabilitation des 95 « cases à terre » du quartier Les

LILAS qui feront l’objet d’une vente aux familles occupantes.



Les travaux portent sur le logement lui-même et sont de toutes natures (plomberie, appareil sanitaire, revêtement de sol, menuiserie, peinture, clôtures et réseaux). Objectif : prioriser les remises aux normes d’hygiène et de sécurité.



Cette politique de réhabilitation/accession, au regard du parc de logement détenu par la SIDR et selon les critères définis au cadre d’intervention régional, bénéficiera à toutes les micro-régions de l’île.



Cette convention porte sur 1 515 logements individuels (ou « cases à terre »).