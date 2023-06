Communiqué Le groupe Ravate et le collectif 5000 Pié d’Bwa s’associent pour reboiser la forêt de Bois Blanc

Le Pôle Professionnel du groupe Ravate et le collectif 5000 Pié d'Bwa s'associent pour l'opération de reboisement "Nout forêt, nout pays" sur une parcelle située sur le littoral de Saint-Leu. Ce sont 140 arbres qui ont été plantés.



Publié le Mardi 30 Mai 2023

140, c’est le nombre d’arbres plantés lors de l’opération de reboisement « Nout foret, nout péi » sur une parcelle située sur le littoral de Saint-Leu ce lundi 29 mai 2023. Organisé par le Pôle Professionnel du groupe Ravate en collaboration avec le collectif 5000 Pié d’Bwa, cette initiative citoyenne s’inscrivait dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement. Réunissant plus de 150 collaborateurs issus des différentes entreprises constituant le Pôle Professionnel, l’opération de reboisement « Nout foret, nout péi » a permis aux participants de planter plus d’une centaine d'arbres, répartis en plusieurs espèces différents en ce lundi de Pentecôte.



Après le succès retentissant de l’opération « Méga Coup d’Prop » en 2022, le Pôle Professionnel du groupe Ravate a démontré une nouvelle fois que la préservation de l’environnement demeure au cœur de ses priorités. Pour cause, des filaos au bord de l’océan aux magnifiques forêts primaires des hauts, les forêts réunionnaises abritent 80 % de la biodiversité terrestre, atténuent les effets des tempêtes et autres inondations tout en demeurant la source numéro une des puits de carbone au monde.



Commentant sa participation à cet événement écologique, Marie Faham, la fondatrice du collectif 5 000 Pié D’Bwa a confié « être très fière d’avoir pu partager ce moment avec le groupe Ravate. En 50 minutes nous avons planté 140 pierre d’bwa ! ». Pour Mme Faham, « il est important de transmettre notre savoir-faire et savoir-être dans le but d’accompagner toute initiative écologique, environnementale et humaine. Un grand merci à M. Ravate et à l’ensemble des participants du groupe Ravate ».



Quant à Abdoullah Ravate, il a tenu à rappeler l’importance d’éveiller les consciences pour une intelligence collective et active. Selon le Président-Directeur Général du Pôle Professionnel du Groupe Ravate, il est indispensable d’accompagner ce genre d’initiative environnementale et humaine si « nous souhaitons avoir une chance d’assurer l’avenir de nos enfants, petits-enfants, de notre société et de notre magnifique île. Je profite également de l’occasion pour remercier chaleureusement toutes les équipes qui se sont mobilisées pour contribuer à rendre notre avenir plus durable ».



À propos des espèces d’arbres plantés sur la parcelle de Bois Blanc :

• Bois d’éponge

• Bois rouge

• Zevi maron

• Quatre épices

• Acalypha filiformis

• Saliette

• Jacquier

• Manguier

• Cœur de bœuf

• Corrossol

• Grenade

• Papayer

• Zatte

• Bois blanc rouge