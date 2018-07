Le groupe PLL invité surprise pour les bacheliers

Les bacheliers ne s’y attendaient pas ! Et pour cause, le groupe PLL -comprenez Power Love Life– est venu mettre le feu à la scène improvisée sur le parvis de l’Hôtel de Ville en l’honneur des bacheliers. Pas moins de 580 nouveaux bacheliers ont répondu présents à cette cérémonie organisée par la mairie de Saint-Paul, le 17 juillet dernier. Parmi eux, 50 élèves ont décrochés la mention « Très bien », 8 ont décroché la mention « Très bien avec les félicitations du jury ». En somme, une excellente cuvée 2018 pour la ville de Saint-Paul.



Avant le concert, les cris de joie et applaudissements, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, a tenu à saluer leur parcours de ces bacheliers et leur réussite à cet examen qui marque une étape importante dans leur future vie d’adulte. Chacun d’entre eux est reparti avec un bon d’achat d’une valeur de 30 euros.