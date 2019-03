Le groupe LOU en concert au Teat Plein Air le vendredi 15 mars

Formé par 4 amis réunionnais, Frédéric Nebel, Dominique Beauté, David Adelson et Xavier Debayle, le groupe LOU c’est un son qui pioche ses influences chez U2 et dans les années 80, ainsi qu’une voix émouvante qui séduit et que certains rapprochent d’Obispo et Calogero.



Ces quatre passionnés de musique ont sorti leur premier album sous le nom de Sundaes (disponible sur Deezer) On y retrouve 8 compositions en français ou en anglais dans un univers rock et parfois reggae, entre tendresse et tempo.



Témoin d’une scène locale inspirée par des variétés internationales, Lou est porté sur scène par une belle énergie, fruit d’une belle complicité entre ses quatre musiciens aux tempéraments complémentaires où chacun apporte sa pierre à l’édifice. Cette combinaison entre leurs univers respectifs fait la force de ce groupe.



Découvrez leur premier album, lors de leur concert au TEAT Plein Air - Badamier, le vendredi 15 mars 2019 à 20h00. Les garçons accueilleront sur scène quelques invités pour une soirée marquée par le partage et le plaisir simple et précieux de jouer ensemble.



TEAT Plein Air - Badamier Route du Théâtre

97434 Saint Gilles les Bains

le vendredi 15 mars 2019 à 20h00