Communiqué Le groupe Jeanne d’Arc vient faire escale à la Réunion

Le groupe Jeanne d’Arc, composé du porte hélicoptère amphibie Mistral et de la frégate furtive légère Courbet, vient faire escale à la Réunion. Par N.P - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 09:56

Le communiqué des FAZSOI :



A compter du 7 avril, le groupe Jeanne d’Arc entre dans la zone de responsabilité permanente des FAZSOI. Il est composé du porte hélicoptère amphibie Mistral et de la frégate furtive légère Courbet. A son bord, près de 160 élèves officier de la marine mais également un sous groupement tactique embarqué de 120 militaires.



La groupe Jeanne d’Arc est partie du port de Toulon en février, aura fait escale en Jordanie, puis à Djibouti avant de faire un troisième arrêt à La Réunion, pendant quelques jours avant de reprendre la mer pour la suite de sa mission. Sa venue sur l’île est mise à profit dans le cadre de l’exercice PAPANGUE 2022 lors d’une séquence de débarquement amphibie. Point d'appui aux avant-postes de l’influence française dans une zone de haute compétition stratégique, les FAZSOI disposent de capacités navales essentielles pour patrouiller leur immense zone maritime et répondre à l’un des enjeux majeurs de leur zone de responsabilité permanente, le renforcement de la sécurité maritime.