Le groupe Caillé offre 25 000 masques aux médecins libéraux, "les oubliés des distributions"

C'est une belle chaîne de solidarité qui s'est mise en place à La Réunion: les acteurs économiques, lorsqu'ils s'approvisionnent en masques (non sans mal), en offrent aux soignants. Ce matin, ce sont 25 000 masques qui ont été réceptionnés par l'Ordre des médecins et l'URML, des mains de Magali Caillé. Les masques seront distribués bénévolement par Seprodom, une entreprise réunionnaise de matériel médical.



"La semaine dernière, la Fédération des associations Franco-Chinoises nous a remis 4500 masques, dont 2000 FFP2, que nous avons distribués aux médecins spécialistes et aux centres de radiologie. À chaque livraison de masques, nous donnons un litre de solution hydro-alcoolique fabriquée par Isautier", explique Fabrice Vieillecazes, dirigeant de Seprodom. Par ailleurs, il nous confie avoir mis à disposition du CHU 20 respirateurs et une vingtaine de saturomètres (petit appareil servant à mesurer le taux d'oxygène dans le sang, ndlr). Il s'apprête, la semaine prochaine, à donner 25 coussins spéciaux, qui permettent la ventilation sur le ventre des patients en réanimation.



Nous avons interrogé Magali Caillé, satisfaite d'avoir remis ce matin aux représentants du Conseil de l'ordre des médecins et de l'Union Régionale des médecins Libéraux pas moins de 25 000 masques chirurgicaux. "Nous avons voulu être utiles aux oubliés des distributions de masques, et nous en sommes heureux", dit Magali Caillé. D'autant plus heureux qu'il fut compliqué à l'entreprise de se faire livrer les fameux masques, dans un contexte tendu. Cette livraison était attendue depuis 4 semaines, et les écueils furent nombreux. Tout d'abord, on leur a fait savoir que leurs commandes seraient réquisitionnées par l'État, ensuite la limitation des vols commerciaux a compliqué l'affrètement. "Si nous avions été informés plus tôt de ces difficultés, nous aurions fait venir nos commandes par bateau, nous les aurions reçues plus tôt", regrette Magali Caillé.



Ces masques tant espérés, le groupe Caillé les a commandés pour protéger ses employés. "Dès le début du confinement, nous avons équipé les caisses des magasins avec des plaques de plexiglas, puis nous avons distribué à nos caissières et employés de rayons des visières, commandées à deux entreprises réunionnaises", explique Magali Caillé. D'autres commandes de masques sont attendues par le groupe, qui, chaque fois, feront l'objet d'un don aux soignants. L'entreprise espère aussi l'arrivée d'une commande de masques FFP2, en provenance de Chine.