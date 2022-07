Communiqué Le groupe CRC obtient le label "Positive Assurance"

L’Institut de l’Economie Positive a attribué le label « Positive Assurance » à la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP), institution de prévoyance membre du Groupe CRC pour son contrat d’assurance santé, encourageant une économie positive, sociale et solidaire.

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) devient ainsi la première institution de prévoyance française, la première structure à taille humaine et le premier Organisme d'Assurance Maladie Complémentaire (OCAM) réunionnais à recevoir ce label.

>> L’Institut de l’Economie Positive

Créé en 2018 par la Fondation Positive Planet, l’Institut de l’Économie Positive accompagne les entreprises et les acteurs publics dans leur transformation positive.

- L’Institut s’engage à apporter des réponses concrètes pour permettre à chacun de se saisir des objectifs socio-économiques, environnementaux et de gouvernance, au service des intérêts des générations présentes et futures.

- Son objectif est la transformation de notre économie en une économie positive, garantie de pérennité et levier de succès pour tous, pour une croissance durable, responsable et inclusive.



>> Le Label Positive Assurance

Le label a été créé de façon à offrir, à tous les acteurs du secteur de l’assurance qui souhaitent s’engager en faveur d’une transition positive, un instrument d’évaluation et de diagnostic de leurs solutions, au service de l’innovation business.

Le Label Positive Assurance permet non seulement d’évaluer la positivité des produits d’assurance, mais aussi de guider et d’orienter la conception de nouveaux produits, avec deux objectifs phares : les rendre socialement responsables et écologiquement durables.



>> La labellisation du produit CRC’Flamboyant

Le travail de labellisation a duré 5 semaines entre les équipes du Groupe CRC, de l’Institut de l’Economie Positive et le cabinet, Nomadéis, expert en développement durable et environnement, qui assure le rôle de prestataire technique indépendant dans le cadre de l’évaluation de l’indice de positivité.

Le produit CRC’Flamboyant a ainsi obtenu le Label ++ grâce à un score global de 81,2%.

L’action sociale du Groupe et les services dédiés à l’offre CRC’Flamboyant ont particulièrement été valorisés :

- Le pack facultatif « MIEUX VIVRE EN PRENANT SOIN DE SOI » pour améliorer le bien-être des salariés : prise en charge de plusieurs dispositifs médicaux de prévention non remboursés par la Sécurité sociale (s’ils sont prescrits) : les vaccins préventifs, les autotests, les dispositifs de sevrage tabagique.

- Le pack « MIEUX VIVRE SON CANCER » pour accompagner les salariés dans les moments difficiles. Le Pôle Engagement Social et Sociétal du Groupe CRC propose aux salariés atteints d’un cancer un forfait de 600€/an pour pallier les dépenses non prises en charge par la Sécurité sociale et les restes à charge qui peuvent parfois demeurer importants.

- Le Pass Zen qui fait bénéficier l’entreprise cliente d’ateliers bien-être et prévention parmi une sélection, à destination de ses salariés.



