Le groupe Bernard Hayot obtient un prêt de 115 millions d’euros garanti par l’État

Le Groupe Bernard Hayot, sur le point d’acheter Vindémia à La Réunion, vient de se voir accorder la garantie de l’État pour un prêt de 115 millions d’euros au total, destiné à 6 de ses filiales. Parmi elles, Automobile Réunion SN (Renault), Cotrans Automobile SAS. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 16:14 | Lu 609 fois

Pour aider les entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement a mis en place la possibilité de bénéficier d’un prêt garanti par l’État.



Un coup de pouce pour faciliter l’obtention de prêts auprès des banques, en dépit de la forte incertitude économique actuelle.



Et le Groupe Bernard Hayot (GBH) vient de tirer le gros lot: l’État vient d’annoncer par arrêté qu’il se porte garant d’un prêt de 115 millions d’euros accordé au géant antillais.



Les 115 millions sont en réalité départagés dans 6 filiales du groupe, en Martinique, en Guadeloupe, et à La Réunion.



Sur notre île, ce sont les sociétés Automobile Réunion SN (enseigne Renault) et Cotrans Automibile SAS qui reçoivent chacune une part du gâteau (environ 20 millions d’euros).



Pour rappel , le groupe GBH (enseigne Carrefour) a obtenu le feu vert de l’autorité de la concurrence le mois dernier pour racheter Vindémia et ses grandes surfaces Score à La Réunion et à Mayotte.



