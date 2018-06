Le gros canular de Roland Lambert

Roland va être content qu’on parle de lui, même si ce n’est pas pour des éloges.



Ce grand écrivain prend sa plume pour publier -dans la rubrique du courrier des lecteurs d’un grand quotidien d’information- un très gros canular.



Tout ce que dit Roland est faux.



Son désir immense (en fait celui de son maître-employeur) de voir se terminer la NRL avec moult carrières l’amène à mentir tout en pratiquant avec une intensité qui laisse rêveur la célèbre méthode Coué.



« L’autorité environnementale a validé le projet ». Bien sûr, c’est faux. Le triste sire veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes.



« Le projet de carrière de Bois-Blanc est conforme au SAR, au SCOT, au SDC et au PPR ».



Dans tes rêves, Roland !!!



Je me demande quand même comment un grand quotidien, dit d’information, peut ainsi permettre à un grand illuminé -qui prend ses rêves pour de la réalité- de leurrer à ce point ses lecteurs sur un sujet aussi important que celui des carrières.



Pour rappel, ces carrières gigantesques ne sont d’aucune utilité puisqu’il existe une solution terrestre (route sous galerie de protection, comme cela se fait avec succès dans d’autres pays de montagne) beaucoup plus avantageuse et qui rend complètement inutile la gigantesque digue allant de La Grande-Chaloupe à La Possession.



« Réagissons ! »