Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Le grand saut avec les jeunes de Saint-Leu





Ce mercredi matin, l’idée était de les emmener découvrir le site, la pratique de ce sport, de nouvelles sensations et le dépassement de soi.



Les jeunes ont pu échanger avec les militaires de la Légion étrangère qui leur ont présenté l’institution et qui n’ont pas hésité à les encourager à quelques minutes de ce moment particulier qui demande du courage.



Le saut à l’élastique est possible depuis quelques semaines sur Saint-Leu, de quoi compléter l’offre d’activités sensationnelles et de pleine nature sur la commune.



Il faut en effet faire preuve d’un grand courage pour faire le grand saut et même, avant d’arriver à la plateforme, un petit effort est exigé pour traverser le pont de singe à 120m de haut. Tous ont joué le jeu, sensations garanties, les cœurs s’emballaient déjà ! Ce mercredi 22 juin, les jeunes du Plate, accompagnés des éducatrices de rue avaient rendez-vous au centre de saut à l’élastique à la Ravine Fontaine. Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen et l’élu délégué aux sports, Jimmy Aubin, étaient également présents pour les accompagner. Le bureau d’information recrutement de la Légion étrangère installé depuis environ un an à La Réunion était aussi sur place, avec le Major Gérald, actuellement en opération séduction sur l’île.Ce mercredi matin, l’idée était de les emmener découvrir le site, la pratique de ce sport, de nouvelles sensations et le dépassement de soi.Les jeunes ont pu échanger avec les militaires de la Légion étrangère qui leur ont présenté l’institution et qui n’ont pas hésité à les encourager à quelques minutes de ce moment particulier qui demande du courage.Le saut à l’élastique est possible depuis quelques semaines sur Saint-Leu, de quoi compléter l’offre d’activités sensationnelles et de pleine nature sur la commune.Il faut en effet faire preuve d’un grand courage pour faire le grand saut et même, avant d’arriver à la plateforme, un petit effort est exigé pour traverser le pont de singe à 120m de haut. Tous ont joué le jeu, sensations garanties, les cœurs s’emballaient déjà !





Dans la même rubrique : < > Les chorales des écoles fêtent la musique avec brio Mobilisation des équipes pour l’organisation des législatives