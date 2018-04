Le grand retour du Kreol Legend Tour

Ce vendredi, les grands noms du zouk seront à l'affiche de Kréol Legend Tour 2018. Des invités de prestige qui vont mettre le feu sur la scène d'Expobat de Saint-Paul pour fêter comme il se doit les 30 ans de Zouk Machine."Nettoyer, balayer, astiquer case la...", "Sové lanmou" qui n'a pas dansé sur ces titres? Des tubes qui continuent à tourner sur toutes les radios et dans nos coeurs encore aujourd'hui et qui vous mettent "La musique dans la peau" .Jacob Desvarieux (leader de KASSAV'), Yves Honoré (Experience 7), et nos deux artistes réunionnais Jean-Pierre Boyer et Dominique Barret vont également partager la scène avec Zouk Machine.L'occasion de revivre nos déhanchés rapides ou lents, de zouker dans nos souvenirs ou encore danser un ti colé seré dans les yeux "d'Isabelle"... que c'est romantique...Offre lancement : place à 18 Euros jusqu'au 7 févrierOuverture des portes à 19h00