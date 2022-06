A la Une . Le grand retour des mathématiques en classe de première

Les mathématiques sont bien de retour l'année prochaine en classe de première en option. Depuis la réforme du lycée en 2019, la matière n’était plus enseignée à tous les lycéens.



Pour le syndicat Snes, la mesure relève davantage de "l’affichage politique" puisqu’il s’agit d’un enseignement facultatif.



"Il y aura toujours la spécialité maths, mais il y aura la possibilité offerte à tous les élèves de choisir hors de la spécialité l'heure et demie de mathématiques qui avait été sortie du tronc commun", a indiqué Emmanuel Macron accompagné par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Pap Ndiaye.

A l'occasion de ce déplacement à Marseille, le Président a également annoncé la mise en place dès la rentrée pour les élèves des écoles élémentaires de 30 minutes supplémentaires de sport chaque jour. L'objectif est de "mieux apprendre " mais aussi de lutter contre l'obésité.