Le grand retour des 10 km nocturne à Saint-Paul

Ce sont plus d’une centaine de coureurs chevronnés et plusieurs clubs qui se sont lancés corps et âme dans les rues de la Ville lors d’une course sur route de nuit. Point de départ à la Place du Marché, les passionnés de sport mettent le turbo en arpentant le Front de Mer et son boulevard, ainsi que la route Marius et Ary Leblond.



Une belle retrouvaille pour les coureurs de l’île, qui sont honorés de reprendre le chemin vers les pistes de courses.



Lors de cette course qui ne s’est pas faite priée, l’adjoint de la Ville de Saint-Paul Salim NANA-IBRAHIM, félicite les participants qui ont tout donné sur la piste. Rien ne vaut une bonne foulée à quelques jours du grand challenge , le Grand Raid, attendu par tous en cette fin du mois.