A la Une . Le grand retour de Dimitri Payet à l'OM ?

Les apparitions du Réunionnais Dimitri Payet sur la pelouse du stade Vélodrome se font de plus en plus rares. Manifestement, il ne fait plus partie des plans de jeu de l'entraineur Igor Tudor. Cependant, un événement imprévu pourrait permettre de revoir le Réunionnais plus souvent auprès de ses coéquipiers. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 20:18

L'OM obtient de bons résultats en Ligue 1 malgré la mise à l'écart de celui qui fut pendant de longues années son meneur de jeu, Dimitri Payet.



Le Réunionnais ne fait plus partie des plans de l'entraineur Igor Tudor, qui mise plus sur la jeunesse et la vivacité.



Cependant, la récente fracture d'un orteil d'Azzedine Ounahi lors du match amical opposant le Maroc au Brésil (2-1) pourrait permettre à l'ancien capitaine de l'OM d'être un peu plus utilisé.



C'est ce que pense en tout cas Benjamin Nivet, le consultant d'Amazon Prime video, dans une interview au journal La Provence : "Le système de Tudor est basé sur une intensité maximale et sur un repli défensif important, ce n'est pas évident quand tu es plus âgé. Mais je pense qu'en lui donnant plus de rythme, il pourrait beaucoup apporter sur une heure. C'est difficile parce qu'il a très peu de temps de jeu, et les entraînements ne remplacent pas les matches ".



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur