Le grand nettoyage dans et autour des écoles

Pour s’assurer que les travaux de remise en état sont bien effectués et que les écoles pourront accueillir rapidement les élèves dans de bonnes conditions après la passage de Fakir, le Maire de Saint-Paul fait la tournée des écoles et le tour du réseau routier de la commune depuis tôt, ce mercredi matin.



Suite aux intempéries (fortes pluies et forts vents) associées à la forte tempête tropicale lors de son passage sur le département ce mardi, des dégâts ont été constatés sur les écoles maternelles, élémentaires et primaires de la commune : passages obstrués, arbres arrachés, dégâts des eaux dans les locaux…).



Les agents du service environnement (Pôle Développement Durable) sont à pied d’œuvre et ne ménagent pas leurs efforts pour cette remise en état des routes, des cours et des locaux scolaires impactés.