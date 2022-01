Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le grand maître international d’échecs Fabien Libszewski en visite à Saint-Paul Le Cercle des échiquiers de l’Ouest accueille jusqu’au 23 janvier 2022 le grand maître international (GMI) d’échecs au CREPS* de Saint-Paul. Fabien LIBISZEWSKI participera à un stage et à un tournoi avec les joueurs Saint-Paulois et du reste de l’île.

Ce titre de GMI constitue le titre le plus important décerné par la Fédération Internationale des Échecs selon les résultats des joueurs. Sa présence représente un moment rare. Cet invité prestigieux revient pour la seconde année consécutive dans la commune Saint-Pauloise.



Plus de renseignements au 06 93 32 66 16 ou à antoine00360@outlook.com

La venue de Fabien LIBISZEWSKI permet de donner au Cercle des échiquiers de l’Ouest (CEO) une nouvelle dynamique. La Covid-19 perturbe en effet son activité.

Les licenciés du CEO ont aussi obtenu des résultats honorables aux récents championnats de France d’échecs à Agen en octobre 2021.

Le grand maître international d’échecs au CREPS, Fabien LIBISZEWSKI, vient pour la seconde année d’affilée à Saint-Paul. *Centre de Ressources et d’Expertise de la Performance Sportive







Dans la même rubrique : < > Baignade possible aux Roches et à Boucan Réouverture de la piscine de Bois-de-Nèfles