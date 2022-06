Le grand effondrement ou l’apocalypse annoncé

Alors bien même que 2017 instiguait les fondations d’un Ordre Nouveau, il devenait dès lors impossible de prévenir des évènements futurs, de la teneur de ceux-ci, ainsi que des alternatives pouvant décliner les problématiques relatives auxdits évènements.



« Impossible n’étant guère français », Nombreuses et Nombreux furent Celles et Ceux qui, à cette date, annonçaient, de par les travaux réalisés, l’éventualité d’une gargantuesque pandémie, d’un conflit armé sur sol européen, d’une tentative de coup d’état fasciste aux États-Unis, ainsi que d’une révolte citoyenne en France.



Exécrant les lanceurs d’alerte prévenant Foules et Nations des maux à venir, les Peuples choisirent de vertuer le déni de réalité, au détriment de la Raison, Esprit des Lumières devenu Pilier sociétal de notre Pays.



A titre collectif, notre Civilisation nie quotidiennement la réalité qu’est celle du réchauffement climatique, l’Effondrement prochain de la biodiversité, la menace grandissante d’un conflit nucléaire à échelle mondiale, le manque d’eau, la meurtrière pollution de l’air, l’hyper-inflation galopante, les très prochains variants et virus s’en allant très certainement impacter nos chemins de vie.



A titre personnel, nous refusons d’admettre notre soumission aux plaisirs éphémères et matérialistes promu par le Suprême Léviathan: le Marché.



Esclaves de nos conforts de vie, nous refusons de reconnaître de simples faits, lesquels statués notions indubitables de l’évidence.



Pour exemple, l’Humain peine à reconnaître que fumer, manger du sucre, supporter la proximité de certains sujets, sont choses mortelles. Nous refusons d’admettre qu’un proche s’en va très certainement nous trahir, que nous sommes inévitablement esseulés, définitivement condamnés à mourir.



Tel le chef d’un parti réfutant la défaite qu’est la sienne au suffrage universel, préférant par cela s’inventer un « glorieux » et « durable » avenir, tel l’entrepreneur réfutant l’inévitable faillite de son entreprise, tel le salarié refusant de reconnaître qu’il mène une vie dite aliénée, laquelle ne pouvant être réformée que par le courage et les moyens matériaux, nos Sociétés exècrent la réalité de l’Effondrement, louant la dystopique matrice qu’est « le Nouveau Monde ».



Pourquoi diable faisons nous cela ? La réponse se résume à un mot, une notion, théoriquement connue de Toutes et Tous, alors bien même que méconnue quant à son usage au sein du rouage relatif à l’ingénierie sociale : la Peur.



La Peur visant à présentement assumer les conséquences immédiates ; La Peur de résoudre les problématiques environnantes, et, par cela, la Peur d’Agir ; La Peur de reconnaître le simple fait que nous ne sommes que simples mortels destinés à mourir.



Aussi devons -nous urgemment taire la futilité émotive au profit de la divine Raison.



En effet, le déni de réalité, en plus que de bâtir une réalité alternative des Esprits, mène à d’alternatives décisions, lesquelles dénuées de sens et lucidité.



Afin de taire cette réalité travestie, aujourd’hui plébiscitée d’une très large partie de la caste médiatico-francophone, nous devons nous risquer à prévenir de quelques évènements, lesquels relatifs aux cinq prochaines années.



A défaut que d’argumenter quant aux Jeux Olympiques, ou bien même, à la Coupe du Monde 2022, nous parlerons ici des risques s’en allant impacter les régents, gouvernants et régaliens établis.



En effet, nous devrons inévitablement faire face à 7 risques majeurs :



1. Une Famine Mondiale : Statuée comme inévitable, cette catastrophe annoncée se veut avoir débutée, aujourd’hui très largement accentuée par le conflit russo-ukrainien.



Privant le Globe de nourriture et engrais durant deux ans, le conflit indiqué se soldera par la suite en famine, laquelle ne manquera pas que d’entraîner la mort de millions de personnes.



De massifs mouvements de population verront également le jour, à moins que nous n’aidions les diverses contrées du globe statuées « tiers-mondistes », à disposer d’un moyens autonomes quant à la nutrition.



2. Une Pénurie de matières premières : Il est une vérité générale que les matières premières soient d’une rareté déconcertante. En cette même logique, il est une évidence que la demande se veut être grandissante, la Consommation devenue « Dogme » des Foules et Populations.



Question / Bémol : Que se passe t il lorsque les chaînes d’approvisionnement se veulent progressivement détruites ?



3. La Crise Climatique : Certitude avérée, inversion des pôles entamées, la crise climatique aura très certainement raison de notre décadente civilisation.



Pour exemple, le très récent rapport du GIEC alerte quant à l’atteinte du point de non-retour, dans notre capacité à maîtriser notre température de la planète.



Il est par cela primordial que les dirigeants actent de novatrices et contraignantes mesures, afin que prospère la vie, ainsi que l’Humain.



4. Une nouvelle Pandémie : Considérée comme probabilité absolue, l’arrivée d’une nouvelle pandémie guette nos sociétés, considérablement meurtrie des confinements, couvre-feux et restrictions précédemment actés. De multiples scientifiques alertent quant à l’étrangeté du prochain variant s’en allant impacter notre existentialisme. Saurons nous prémunir nos populations des virus et variants à venir ?



La Démocratie se verra t elle préservée de la très prochaine crise sanitaire ?



5. Un Krach Boursier suivi d’une crise financière mondiale : A défaut que de résoudre les crises, nous préférons colmater les trous, croulant sous une dette n’ayant de vertu que d’accroitre sa valeur. Les dettes publiques devront ainsi supporter une masse d’intérêts toujours plus élevés.



Résultat : Nations et Ménages rendus insolvables, tandis que les entreprises endettées crouleront sous les successives faillites.



La crise financière entraînant la mort des classes moyennes, et, par cela, un prompt retour à la féodalité d’antan, une crise sociale déferlera sur le pays.



6. Crise et Révolte du système éducatif / hospitalier français : Résultant de la crise socialo- financière précédemment traitée.



7. Une inévitable guerre avec la Russie : Nombreuses et Nombreux sont celles et ceux stipulant le fait que le conflit russo-ukrainien soit à son apogée. Phare erreur analytique, ledit conflit débutant tout juste, et, par cela, étant sans l’ombre d’un doute amener à considérablement durer.



Diverses et Multiples sont les Crises que nous pourrions aisément ajouter, à l’image de la crise du monde agricole, de la justice, des médias, de la Démocratie, ...



L’Histoire n’a de cesse que de nous instruire quant à la tragédie qu’est sienne.



Durant les 05 prochaines années, de nombreux évènements menaceront l’Esprit Citoyen, le niveau de vie, ainsi que les libertés publiques et la Démocratie.



Afin de prévenir celles-ci, il est un devoir et non plus un droit, que de choisir des dirigeants conscients, raisonnés, unificateurs, ce, afin que prospère l’Architecte de Raison qu’est la Vie.