Le gouvernement veut économiser un milliard en modifiant les prestations sociales

Le gouvernement prévoit de revoir le mode de calcul de toutes les prestations sociales: RSA, allocation de solidarité pour les chômeurs, prime d'activité, aide au logement ou encore allocation familiale...



L'objectif est de remettre à plat l'ensemble des critères d'attribution de ces aides en modifiant par exemple la situation familiale, professionnelle, ou les revenus pris en compte. Dans un but de simplification.



Mais changer le mode de calcul de ces aides peut avoir pour conséquence de modifier leur montant, et les personnes bénéficiaires.



Pour la réforme des aides au logement par exemple, les revenus pris en compte pour l'APL seront modifiés l'année prochaine. Pour faire une demande en 2019, il ne faudra plus déclarer les revenus touchés deux ans auparavant, en 2017, mais ceux de l'année en cours, les revenus de 2019.



Cette réforme du calcul des APL permettra au gouvernement d'économiser 1 milliard d'euros. Il espère économiser la même somme en simplifiant les autres prestations sociales.