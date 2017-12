Le gouvernement veut durcir le contrôle des chômeurs

Cette mesure risque de faire grincer les dents des personnes à la recherche d'un emploi…Comme révélé ce mercredi par Le Canard enchaîné, qui cite une note confidentielle du ministère du Travail, le gouvernement réfléchirait à renforcer le contrôle des chômeurs défaillants en durcissant certaines sanctions.



Ainsi, le gouvernement réfléchirait à réduire de 50% pendant deux mois les allocations perçues par un chômeur si celui-ci ne cherchait pas suffisamment un emploi, refusait une formation ou deux offres d'emploi raisonnables proposées. En cas de récidive, ces allocations seraient purement et simplement supprimées pour une durée de deux mois.



"Un accompagnement plus efficace"



Dans le système actuel, une personne au chômage peut voir son allocation être réduite de 20% pendant 2 à 6 mois, en cas de recherches d'emploi jugées insuffisantes. L'allocation peut même baisser de moitié pendant 2 à 6 mois si les manquements sont répétés.



Dans la note confidentielle, on apprend également que chaque demandeur devra remplir un "rapport d'activité mensuel". Ce dernier liste l'ensemble des démarches effectuées par le chômeur pour retrouver un emploi.



Pour rappel, les discussions autour de la réforme de l'assurance-chômage doivent débuter à partir du 11 janvier jusqu'à la mi-février. Une réforme qui permettra selon le ministère du Travail "de moderniser les règles relatives à la proposition d'une offre raisonnable d'emploi" et sera génératrice "d'une meilleure application des règles et d'un accompagnement plus efficace des demandeurs d'emploi".