A la Une . Le gouvernement veut aider les Réunionnais à rentrer au pays

Le ministre des Outre-mer était auditionné à l'Assemblée nationale dans le cadre du Printemps de l'évaluation. Il a répondu aux questions de la commission d'évaluation des politiques publiques relative à la mission Outre-mer. La députée réunionnaise Karine Lebon faisait partie des rapporteurs spéciaux qui se sont notamment penchés sur les dispositifs d'ingénierie dans les territoires ultramarins. Le ministre a fait le bilan de l'action gouvernementale et en a profité pour lâcher quelques annonces. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 10:23

"Je travaille avec le nouveau directeur général de LADOM, avec les présidents de collectivités locales pour que le retour de compétences puisse se faire grâce aux financements de LADOM que j'espère doubler dans deux, trois ans", déclare le ministre chargé des Outre-mer avant d'indiquer que les dispositifs d'aide à l'installation devront être mis en place par les collectivités régionales.



Le représentant du gouvernement a souhaité souligner le travail déjà en cours et notamment un premier programme d'aide au retour déjà déployé. "L'Etat intervient dans le dispositif Cadres d'avenir. Il est encore récent mais donne des premiers résultats prometteurs", explique-t-il avant de détailler le fonctionnement du mécanisme : "Des étudiants, des professionnels à fort potentiel sont sélectionnés, accompagnés financièrement pour effectuer une formation universitaire avec obligation de revenir."



Jean-François Carenco annonce par ailleurs qu'un soutien supplémentaire devrait être prochainement mis en place pour soutenir la création d'entreprises apportant richesse et emplois : "Je souhaite que LADOM se positionne sur l'aide à l'installation des porteurs de projets créateurs de valeur."





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint